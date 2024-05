PESARO - «Papà, ho perso il telefono». Pensavano di fregarlo invece hanno trovato una cintura nera di prontezza, lucidità e caparbietà: Marco Manzini, campione paralimpico di taekwondo, ha sventato una truffa telefonica architettata nei suoi confronti. Non solo: con abilità e calma (è il caso di dirlo) olimpica è stato al gioco facendosi consegnare gli estremi per effettuare il pagamento richiesto (ovviamente mai saldato) per poi fornirli alle forze dell’ordine.

Dal coma profondo alle gare



Così, Manzoff, ex bancario, dopo aver vinto più di 10 anni fa la battaglia della vita, risvegliandosi dopo un pauroso incidente e 40 giorni di coma profondo, ha messo ancora una volta k.o. i suoi avversari uscendone, come sempre, vincitore. «Tutto è iniziato da un Sms - spiega Manzini, dimostrando come sempre grande lucidità e forza mentale che sovrastano l’80% di invalidità con cui deve convivere -. Mi scriveva: “Papà ho perso il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Salvalo e scrivimi su Whats app. È successo un casino, la Sim non è ancora attiva”. Io non ho abboccato e gli ho detto: “Ma sei Mirko? Stai bene?”. Mio figlio, in realtà, si chiama Matteo». E il truffatore c’è cascato. «Mi ha scritto ancora: “È successo un casino, ho dovuto bloccare la Sim e l’applicazione della banca. Papà devo effettuare un pagamento urgente di 970 euro. Me lo puoi pagare te al tabacchi? Tra 3 giorni te li restituisco”».

Lucidità e ragionamento da campione

Manzini ha ragionato rapidamente: «Mio figlio, Matteo, ha la testa sulle spalle e non mi chiederebbe mai una cifra così alta. Mettiamo sia lui: se ora non li ha come fa a ridarmeli tra 3 giorni ? Allora ho fatto finta di arrabbiarmi chiamandolo ancora Mirko: “Ma Mirko sei un idiota mangia soldi, ora vieni con me dai carabinieri”. Lui aveva la risposta pronta: “No, perché ci sono già stato per la denuncia di smarrimento”. Allora ho fatto finta di abboccare chiedendogli gli estremi per pagare e il truffatore me li ha mandati. Erano le 20.30, gli ho scritto che era tardi e che lo avrei fatto lunedì. Lui mi ha risposto: “Quando hai fatto mandami la ricevuta”. E io, a quel punto, ho contattato i carabinieri per segnalare questo tentativo di truffa. I militari mi hanno detto che era il terzo caso nel giro di mezz’ora invitandomi ad andare il giorno dopo per fare denuncia».





Allertati Prefetto e carabinieri



Il truffatore, probabilmente, non aveva capito con chi avesse esattamente a che fare. Manzini ha infatti subito allertato anche il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, con la quale c’è ormai un rapporto di stretta amicizia. «Le ho raccontato tutto e lei mi ha detto che sono stato bravissimo - racconta Manzini - Ho stampato i dati che mi hanno fornito per il bonifico. Oggi andrò bloccherò questo numero per non avere più problemi. I truffatori cercano di colpirti al cuore, sfruttando debolezze del momento, invece bisogna sempre avere la forza di usare la testa».