Pesaro, Manzini regala a Felix la maglia della Nazionale, la mamma: «Con te sorride sempre»

PESARO - Un regalo reciproco, che resta dentro. Altra visita sotto le feste, giovedì scorso, a Candelara a casa di Marco Felici, il ristoratore colto da un’emorragia cerebrale mentre ripuliva la neve che assediava il suo locale nel 2012 e da allora costretto a letto, immobile. Il protagonista del bel gesto è ancora Marco Manzini, campione nello sport e nella vita uscito dal coma anni fa e ogni giorno più combattivo e pieno di energia. Nella sua terza visita di questo periodo natalizio, Marco ha donato all’amico “Felix” la maglietta del completo della Nazionale di Parataekwondo che ha indossato Manzini quando ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Bari

«Io sono di parola, unisco il pensiero all’azione. Fare del bene mi fa stare bene». Il regalo e la presenza sono stati molto apprezzati. «La sua mamma mi ha assicurato: Marco con te sorride sempre. Lui è convinto di poter superare gli ostacoli. Gli ho detto: devi esserlo al 100%. Se vogliamo che avvenga il miracolo, l’unica persona che può farlo è lui, ho aggiunto: io credo in te», ha riferito Manzini. “Ogni volta mi apre cuore. Stringendogli la mano e guardandolo fisso negli occhi gli ho ripetuto: “Tu sei forte, lo vedo dai tuoi occhi… Sentiti forte, fai vedere a tutti chi è il grande Felix”. Tornerò, non lo lascio, lui ha bisogno di aiuto”. Il tenace Manzini non conosce la paura e va avanti con la convinzione di superare tutti gli ostacoli che gli ha messo davanti la vita.

