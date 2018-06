Marciapiede trappola: donna inciampa e rimedia frattura e lesioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un tombino coperto con una decina di mattoncini ha trasformato il marciapiede in una trappola ad alto rischio per i pedoni. E ieri mattina una settantenne pesarese ha inciampato in uno di quei mattoni che sporgevano in maniera scomposta ed è caduta pesantemente a terra.Trasportata in ospedale le è stata riscontrata la frattura del polso sinistro e una serie di ferite ed ecchimosi causate dall’impatto con il marciapiede. È successo in via Salvatori, a Pesaro, lungo il tratto oggetto di un recente restyling anche per l’apertura del nuovo Conad nello stabile dello storico Cinema Odeon. I cantieri hanno riguardato anche il marciapiede con la sostituzione della pavimentazione. Mattoncino dopo mattoncino la strada ha preso un nuovo volto ma i particolari sono stati dimenticati. Particolari di non poco conto, poi: come quel tombino nelle vicinanze della macelleria che è stato coperto alla bell’e meglio e subito dimenticato.