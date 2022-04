Marche Nord, screening per i tumori della gola: ecco i giorni e la procedura per prenotarsi

PESARO - Giornata per la prevenzione dei tumori del cavo orale, screening gratuito a Marche Nord. Giovedì 21 aprile si terrà la Quarta Giornata della Prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale promossa dall’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. Questo evento dedicato alla prevenzione dei tumori del cavo orale avrà una valenza nazionale e, pertanto, su numerose strutture sanitarie pubbliche e private accreditate si terranno iniziative di sensibilizzazione e visite mediche gratuite, al fine di favorire una diagnosi precoce di questi tipi di tumori migliorandone la prognosi e di sensibilizzare i cittadini alla prevenzione dei tumori, nella fattispecie dei carcinomi del cavo orale e del distretto testa-collo.

I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, circa la metà dei tumori del polmone ma due volte più comuni del cancro del collo dell’utero. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni. Il fumo e il consumo di alcolici sono i fattori di rischio più comuni per questo tipo di neoplasia. Altri fattori determinanti sono le esposizioni prolungate a materiali nocivi (polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel), alcuni virus tra i quali il papilloma umano (HPV) e il virus di Epstein-Barr (EBV), o ancora l’esposizione a radiazioni ionizzanti e a inquinanti atmosferici.

Attualmente oltre la metà dei casi giunge alla prima diagnosi con malattia localmente avanzata o già metastatica, e di questi l’80% non sopravvive oltre i 5 anni. Al contrario, per i pazienti diagnosticati negli stadi iniziali, il tasso di sopravvivenza si attesta all’80-90%. Fare prevenzione significa creare consapevolezza nei cittadini e sensibilizzare sui comportamenti a rischio, obiettivi che la Regione Marche sostiene attraverso azioni ed interventi mirati, a cui l’Azienda Ospedaliera Marche Nord, attraverso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, aderisce con screening clinici e visite gratuite. Gli interessati potranno prenotare la visita di screening nei giorni 18 e 19 aprile, telefonando al numero 0721/882434 dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

