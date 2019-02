Manuela trovata morta in casa: mamma di 45 anni fulminata da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Uccisa da un malore fatale in casa Manuela Moroni, 45enne mamma di un bimbo di 7 anni e conosciutissima per il suo ruolo al conservatorio Rossini. A fare la tragica scoperta è stato, nella casa di Villa San Martino, il marito appena rientrato dal lavoro. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’era nulla da fare.“La immatura e improvvisa scomparsa della dottoressa Manuela Moroni, - scrive il presidente emerito del conservatorio Giorgio Girelli - Direttore di Ragioneria del Conservatorio Statale di Musica “Rossini”, ha tragicamente sconvolto tutto l’Istituto. Nell’esprimere ai familiari ed ai colleghi la più affettuosa vicinanza e l’intensa compartecipazione all’indicibile dolore per la morte di Manuela, giovane madre e compagna amorevole, desidero ricordare con riconoscente affetto la funzionaria competente ed efficiente che nei lunghi anni trascorsi al “Rossini” ho avuto modo di altamente apprezzare per la professionalità e la cortesia che hanno sempre contraddistinto il suo operato. Peraltro, in alcuni periodi, la dottoressa Manuela Moroni ha svolto anche le funzioni di Direttore Amministrativo gestendo con ottimi risultati la complessa macchina operativa del Conservatorio”.