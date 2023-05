Arrivati da tutta Italia i manifestanti contro il biolaboratorio di Pesaro: allestito il palco IL VIDEO

PESARO - Sono centinaia, ma ne sono attesi ancora molti: sono i manifestanti arrivati da tutta Italia per prendere parte al corteo di protesta contro la realizzazione di un biolaboratorio a Torraccia.

No al biolaboratorio, il clou della protesta alle 15.30

La manifestazione “Stop ai biolaboratori in Italia” è prevista dalle 10 alle 18 con il clou dalle 15.30 in poi quando è fissato il corteo che praticamente effettuerà un percorso ad anello con partenza e traguardo da piazzale Stefanini, tra il Multiplex e la Vitrifrigo, ovvero l’area messa a disposizione dei partecipanti che arriveranno da tutta Italia, ma anche l’area (alle spalle del palasport) dove è previsto il biolaboratorio.

La viabilità sospesa

Prevista inoltre la sospensione temporanea della circolazione, dalle 14 alle 18 (e comunque per tutta la durata del corteo) anche in via Grande Torino, via Degli olmi, via Gagarin, via Sandro Pertini, ovvero l’interquartieri. In sostanza meglio transitare lungo la Montefeltro e anche i residenti della zona dovranno in qualche modo attrezzarsi o sopportare qualche disagio.