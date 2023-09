PESARO Due arresti in tre giorni e due carabinieri all’ospedale. E adesso un nuovo arresto. Parliamo del 42enne pesarese che ha dato in escandescenze a Gradara. E’ successo qualche giorno fa quando la polizia locale dell’Unione Pian del Bruscolo ha richiesto il supporto dell’Arma per affrontare un’incresciosa situazione nel centro storico di Gradara dove un uomo stava causando problemi e resistendo all’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono riusciti a localizzare il 42enne con precedenti di polizia. L’individuo aveva però opposto resistenza all’arresto, con comportamenti aggressivi. Mentre si stava cercando di bloccarlo aveva sferrato una forte testata al comandante, causandogli la frattura del setto nasale. Il militare era finito in ospedale dove gli sono stati dati oltre 30 giorni di prognosi. Nonostante la ferita subita, il comandante, insieme agli altri militari presenti, era riuscito a immobilizzare l’uomo.

L’aggressore aveva patteggiato 10 mesi per poi essere rilasciato. Ma due giorni dopo l’uomo era nuovamente su di giri: a Gabicce ha importunato gestori e clienti di un ristorante e ha strattonato un carabiniere. Il che gli è costato un secondo arresto. Il terzo è una conseguenza: per il 42enne era stato emesso un divieto di dimora che però l’uomo ha violato dato che in questi giorni si è fatto vedere in giro per Gradara e Gabicce. Da qui l’ordinanza restrittiva che ieri lo ha portato in carcere a Villa Fastiggi.

Una situazione che ha sollevato gli interrogativi della segreteria del Sindacato italiano militari carabinieri delle Marche invitando a una riflessione sulla giustizia e sulla sicurezza degli operatori. «La sicurezza delle forze dell’ordine è essenziale per il benessere della comunità e ogni atto di violenza deve essere affrontato con la massima serietà. Chiederemo - conclude il sindacato - un incontro con i vertici dei carabinieri di Pesaro e con la Prefettura al fine di discutere delle misure necessarie a garanzia delle».