Mancano 2,5 milioni: il Comune â€‹va a caccia di 266 evasori fiscali

PESARO - Imu non pagata, il Comune a caccia di 266 evasori. Continua l’attenzione dell’Amministrazione verso il recupero delle tasse non pagate. E proprio in questi giorni è stato trasmesso ad Aspes, incaricata delle riscossioni coattive, una lista di carico di 266 contribuenti morosi Imu per 574 atti definiti e non pagati per un totale complessivo di 2.438.915,09 euro. E si parla di evasori che da un po’ hanno sul groppone questa tassa non pagata dato che l’ammontare delle imposte è per 1,7 milioni, le sanzioni per 544 mila euro e gli interessi maturati per 186 mila euro.