Mamma in fuga in Messico col figlio, il papà: «Aiutatemi a riportarlo a casa»

PESARO - Il Tribunale di Tlanepantla de Baz, Stato del Messico, lo scorso 10 aprile ha disposto finalmente il rimpatrio immediato del bimbo di 4 anni nato e cresciuto a Pesaro, sottratto con l’inganno al padre Luigi Mengucci e nascosto oltreoceano dalla madre, la messicana Maria de Montserrat. Questa sentenza, emessa dopo aver vinto anche il ricorso per revisione, è provvisoriamente esecutiva e le ricerche da parte degli organi di polizia messicani dovrebbero ripartire con celerità e immediatezza. Dovrebbero. Perché, 27 giorni dopo, il piccolo non è stato ancora rintracciato.Esistono diversi tipi d’inferno. Quello di papà Luigi “Bigio” Mengucci, 39 anni, dura da 17 mesi. Da quando sua moglie ha deciso con la scusa di una vacanza nella terra natia di portare all’altro capo del mondo anche il bambino per poi, senza motivi palesi, con l’aiuto della sua famiglia, nasconderlo tra i milioni di abitanti di Città del Messico e non fare più ritorno a Pesaro.