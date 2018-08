Mamma di due figli di 47 anni muore nella notte: disposta l'autopsia

di Luigi Benelli

PESARO - E’ morta all’improvviso, durante la notte, forse stroncata da un attacco di cuore anche se per fugare ogni dubbio il pm ha disposto l’autopsia. Sonia Pierucci, 47 anni, madre separata di due figli è stata trovata senza vita ieri mattina in un’abitazione nella zona di Soria.A dare l’allarme l’uomo che frequentava. L’ha trovata senza vita, a terra, immobile ai piedi del letto. Morta nel sonno senza un lamento nè la possibilità di chiedere aiuto.Dai primi accertamenti pare trattarsi di una morte naturale, ma per stabilire le esatte cause, il pubblico ministero Silvia Cecchi che ha in mano il caso, ha disposto un’autopsia.