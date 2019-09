Maltrattamenti e botte ai figli: ora i genitori rischiano il processo

di Letizia Francesconi

PESARO - La storia di una famiglia colpita da un profondo disagio economico e sociale, che ha scaricato per mesi le tensioni sui due figli minori con maltrattamenti e soprusi. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per una coppia di Borgo Santa Maria, ora residente a Tavullia. A carico dei due genitori, lei 34 anni e lui 50 entrambi italiani, l’accusa di maltrattamenti, percosse e violenze sui due figli di 6 e 4 anni. Il provvedimento di chiusura delle indagini è arrivato a fine agosto e si attende che venga fissata la data dell’udienza preliminare.Le violenze sono iniziate circa un anno fa. Sono stati i vicini di casa a sentire le urla e le continue liti tra i due coniugi mentre i bambini era abbandonati a loro stessi. Le indagini coordinate dai carabinieri di Pesaro sono partite in seguito alle segnalazioni arrivate dalle persone che risiedono vicino all’abitazione dei due conviventi e dei loro bambini e dalle testimonianze raccolte dal personale dei Servizi Sociali, che seguiva già la famiglia.