Maltempo nelle Marche, non è finita qui: un'altra allerta meteo gialla e arancione. Ecco dove

E non è finita qui: la protezione civile ha diramato un'altra allerta meteo dalle 18 di oggi mercoledì 17 maggio alle 14 di domani, giovedì 18 maggio per tutto il territorio marchigiano. Solo che si tratta questa volta di un'allerta gialla e arancione, che dovrebbe mollare la presa nelle zone che in questi giorni sono state martoriate dal maltempo e farsi invece più preoccupante nel sud della regione. L'allerta gialla infatti è prevista in provincia di Pesaro Urbino, in provincia di Ancona e in provincia di Macerata. Meteo da allerta arancione invece per il Fermano e la provincia di Ascoli.

Un'altra allerta meteo: 2.500 uomini per i soccorsi nelle zone alluvionate

«Abbiamo al lavoro 700 unità di vigili del fuoco, alle quali si uniranno altri 100 uomini. Ci sono 150 mezzi attrezzati per il rischio acquatico». Lo ha spiegato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci: «C'è un concorso interforze per la flotta aerea, operano gommoni con i palombari fin da stanotte. Sono poi al lavoro 300 unità della polizia di stato, 800 carabinieri su sei province, compresa quella di Ancona, e altri 115 svolgono funzione di vigilanza anti sciacallaggio. Ci sono 220 unità della Croce rossa italiana, con 76 mezzi. Un centinaio le unità del soccorso alpino, di cui 28 per il soccorso in acqua, 50 per quello alpino, e altri 20 provengono come rinforzo da altre regioni. Inoltre 130 volontari specializzati della Protezione civile, mentre sono 340 in generale i volontari, grazie al concorso di 10 regioni».

LA GIORNATA DI OGGI, MERCOLEDI' 17 MAGGIO

Dopo una giornata da incubo per il Pesarese e il territorio di Senigallia, il maltempo torna a preoccupare con una nuova allerta meteo che sta già avendo i suoi effetti. Il Comune di Senigallia su Facebook ha comunicato che sono «segnalate criticità sulla strada provinciale Arceviese tra Borgo Passera ed il Vallone: al momento è interdetta la circolazione». Fiato sospeso, sperando che non piova, visto che le piene del Misa (a Senigallia) e Foglia (Pesaro) sono passate nella notte. Chiuso il sottopasso di via Gradara a Pesaro.

A mezzanotte l’onda di piena del fiume Misa è passata sotto il ponte Garibaldi (in pieno centro), senza destare problemi. Lo stato del fiume al momento è tranquillo. « Persistono alcuni problemi di smottamenti ed allagamenti provenienti dai terreni collinari. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare massima attenzione». Lo scrive il Comune di Senigallia in un post su Facebook.

Ci sarebbero anche alcuni sfollati: una quindicina a Senigallia e circa dieci a Pesaro.

STRADE CHIUSE A SENIGALLIA: «ANCORA EMERGENZA»

«La notte appena trascorsa - inorma il Comune di Senigallia - ha presentato alcune criticità sulla SP Arceviese tra Borgo Passera e il Vallone dovuti alla presenza di fango sulla carreggiata. A seguito dell’intervento di pulizia la strada è tornata percorribile. Al momento restano chiuse al transito, Via Rovereto, Strada dei Castelli ed il sottopasso delle “Piramidi” a Cesano. Restano chiusi il sottopasso di Via Perilli e quello di Via Dogana Vecchia.

Dall’alba sono a lavoro i mezzi per la pulizia delle strade al fine di riportare alla normale percorribilità la rete stradale urbana. Il livello del fiume Misa, costantemente monitorato, è tornato a salire a causa delle precipitazioni a monte e dell’innalzamento del livello del fiume Nevola. Anche il reticolo minore, sebbene stressato dall’intensa pioggia, al momento non presenta criticità».

L’allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale della Regione Marche ha previsto ancora precipitazioni a partire dalla mattinata di oggi. Una riunione in programma alle ore 9.00 con il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presieduto dal Prefetto, ci consentirà di avere aggiornamenti sull’andamento della perturbazione.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alle comunicazioni diramate dai canali ufficiali del Comune di Senigallia". Nella giornata di oggi resteranno chiuse al pubblico la sede del Dipartimento di Prevenzione in Via Po ed il Centro vaccinale di Via dei Gerani (Saline).

CHIUSO IL CASELLO DI PESARO DELL'A14

Il casello di Pesaro dell'autostrada A14 in direzione nord è stato chiuso sia in entrata sia in uscita per allagamento: nellal zona è presente un sottopasso: è invece aperto il casello in direzione sud, dove non si trovano sottopassi. Chiuse al traffico per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Strada dell'Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia.

FIUME FOGLIA MONITORATO TUTTA LA NOTTE

L' assessore Belloni con gli uomini del Centro operativo e della protezione civile sta monitorando il tratto terminale della foce del Foglia tra Torraccia Tombaccia e la zona del porto. L' acqua ha invaso parte della golena e della zona degli orti ma il livello sembra che stia lentamente decrescendo ma l'emergenza non è affatto rientrata perché si sta ancora attendendo la piena dovuta all' apertura della diga di Mercatale con il deflusso delle acque. Il monitoraggio andrà avanti per tutta la notte. Nei sottopassi riaperti tra cui quello di Loreto sono state messe pattuglie della polizia locale a presidiare. Secondo il sindaco Matteo Ricci ci vorranno almeno 12/18 ore prima di dichiarare superata l'emergenza e cominciare a fare una stima dei danni che gia si annunciano ingenti.

Nuova allerta arancione

Alle 14, nonostante una diffusa schiarita, è arrivata la comunicazione ufficiale della proroga dell'allerta arancione (per criticità idraulica e idrogeologica) per tutto il centro nord delle Marche (dalla costa all'entroterra) fino alle mezzanotte di domani 17 maggio 2023.

Le precipitazioni record: a Pesaro il doppio di Senigallia

Le ultime 24 ore vanno dalle ore 17 di lunedì 15 maggio alle ore 16 di oggi, martedì 16 maggio 2023

Le previsioni del tempo per oggi 17 maggio 2023

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio con fenomeni in graduale attenuazione nel pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o tesi nord-orientali con raffiche fino a vento forte lungo la costa in particolare nella prima parte della giornata. Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. La prima tregua, reale, dovrebbe verificarsi giovedì: al momento, infatti, non sono previste precipitazioni sulla costa e sull'arco collinare.

Giornata fotocopia venerdì, mentre al sabato tornerà la pioggia ma in una versione decisamente meno impegnativa.

La zona di Loreto a Pesaro trasformata in piscina per l'esondazione del Genica

PRIMA GIORNATA DI ALLERTA METEO, IL RACCONTO

MARTEDI' 16 MAGGIO

A Pesaro sono segnalati allagamenti in zona Torraccia e Borgo Santa Maria, mentre nel Fanese è soprattuto Marotta Nord ad avere problemi con diverse via allagate. Apprensione per i livelli dei fiumi Metauro e Foglia, ma anche dei torrenti Genica e Arzilla, segnalati in forte aumento di portata. Allagamenti nella zona industriale alle porte di Pesaro. Devastazione totale Gabicce: Vallugola bombardata dal maltempo, strada panoramica con smottamenti importanti (vedi la gallery fotografica) che hanno trascinato sulle sedi stradali anche alberi. A Gabicce i sottopassi di Viale della Vittoria e Via F. da Rimini rimangono chiusi (non se la passa meglio la vicina Cattolica con il sottopasso di via Toscana allagato e con un'auto rimasta bloccata a metà del "guado"). Alcune le strade non percorribili ancora nel primo pomeriggio: via Panoramica dalla Baia Imperiale al monumento di Padre Pio, Strada Vallugola, via Cesare Battisti, lungo Porto e via Rossini. Le altre strade sono parzialmente agibili, ma la situazione desta preoccupazione, per questo serve massima attenzione. Le precipitazioni in corso stanno determinando incrementi di portata dei fiumi e dei corsi d'acqua che potrebbero mettere in crisi il sistema fognario. Dove possibile - è il consiglio del sindaco di Gabicce - spostarsi ai piani superiori. A Urbino, oltre alle scuole, oggi sono rimasti chiusi tutti gli impianti sportivi.

Guarda il video tratto da Vallugola Forever

Pesaro, esonda il Genica

Il sindaco Matteo Ricci segnala i disagi su Facebook: «Chiuse al traffico per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Strada dell'Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia. Si invita a mantenere la massima attenzione e a fare spostamenti soltanto se davvero necessario». Intanto sono stati segnalati black out in città, nella zona di Pantanoo e di Celletta. Il Genica è esondato nella zona di Madonna di Loreto, gran parte del quartiere è allagato. Tanti i sottopassi chiusi in città, siamo all'emergenza totale.

Guarda i video

Fano, Coc in azione

Per tutta la notte il personale del Coc ha monitorato i torrenti, specie Rio Crinaccio, l’Arzilla e il fiume Metauro, le cui piene sono state contenute all’interno degli argini. Allertati tutti i cantieri in lavorazione perché adottino le opportune condizioni di sicurezza. Una frana si è verificata a Roncosambaccio. I vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare le strade da rami caduti a Cartoceto e Piagge. Impegnate anche le ditte contrattualizzate dal Comune per liberare le strade in campagna. Nel corso della mattinata tutto si è fatto più difficile. Ora allagato il sottopasso del Lido. Allagata anche la statale Adriatica a Ponte Sasso. Il mare aggredisce la spiaggia

Fano, sottopassi riaperti ma statale allagata

Si è allentata la morsa del maltempo su Fano. Riaperto il sottopasso del Lido, si è risolto l'allagamento della statale Adriatica a Ponte Sasso. Permane un ingombro d'acqua con restringimento della carreggiata a Torrette, dove la polizia locale regola la circolazione a senso unico alternato. Ripristinata la circolazione regolare sulla Flaminia tra Lucrezia e Carrara, nel tratto che stamattina si era trasformato in un torrente di acqua e fango. Ma le previsioni meteo annunciano nuove precipitazioni nel pomeriggio.

Autostrade posticipa la chiusura del tratto Ancona sud-Loreto per agevolare i flussi

Sulla A14 Bologna-Taranto, per agevolare il più possibile i flussi veicolari in considerazione del maltempo che sta interessando l'area, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, in entrambe le direzioni, programmate nelle notti di martedì 16 e mercoledì 17 maggio. Le attività che prevedono la demolizione degli impalcati nell’ambito dei lavori di potenziamento di due cavalcavia autostradali (km 232+868 e km 235+800) verranno riprogrammate una volta terminata l’emergenza meteo in corso.