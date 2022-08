Pioggia e vento, notte di bufera: strage di alberi nel Pesarese

PESARO - Notte di bufera nel Pesarese: dalla trada serata di ieri la provincia è stata colpita da forti temporali, con pioggia e forti raffiche di vento.

Nubifragio con tromba d'aria, si spezza un grosso ramo del pino di Borgo Pace e centra quattro auto. Abbattuto l'albero

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte principalmente nel Comune di Pesaro, ma anche nei Comuni di Fano, Montelabbate e Monteciccardo a causa del temporale che si è abbattuto nella serata di ieri per interventi riguardanti la rimozione di alberi e rami caduti sulla sede stradale che ne impedivano la circolazione. Non si segnalano persone coinvolte. Nell'immagine un intervento in via Goito, a Pesaro.