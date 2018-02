Scuole ancora chiuse nel pesarese: qualche â€‹apertura solo nell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Burian sembra aver allentato la sua morsa gelata, ma non è ancora tempo di tornare dietro i banchi. Non in gran parte della provincia di Pesaro e Urbino, almeno.Le ordinanze a macchia di leopardo parlano di riaperture in alcune aree interne: domani, mercoledì 28, le lezioni riprenderanno a Urbania e Fermignano. Scuole chiuse nei grandi centri: niente lezioni a Pesaro, Urbino e Fano.