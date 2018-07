Malori per il caldo in spiaggia: â€‹doppio intervento della Capitaneria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Malori per il troppo caldo, diversi i casi segnalati, doppio intervento della Capitaneria. Nel primo caso una donna di 62 anni si trovava a bordo di una barca quando ha accusato un malore ed è stata soccorsa dalla Protezione Civile lungo la costa all’altezza della Croce. Chiamata la Guardia Costiera la donna è stata portata a terra da un gommone. Un turista pugliese di 67 anni è stato soccorso dalla Nemo Lifeguard allertata da un bagnino di Fiorenzuola. Anche in questo caso l’uomo è stato colto da un malore per il troppo caldo. Il 67enne è stato portato al porto di Vallugola e da lì in ambulanza al pronto soccorso.