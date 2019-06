Malore al volante, l'auto centra due scooter: un centauro in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Grave incidente questa mattina in Lungofoglia delle Nazioni, in zona Baia Flaminia.Erano da poco passate le 13 quando una 53enne che viaggiava in direzione mare ha accusato un malore perdendo il controllo del mezzo. L'auto ha invaso l'altra corsia, colpendo prima un'auto in transito poi un'altra parcheggiata. Ma poi ha continuato la sua corsa colpendo anche due scooter, che sono rovinati a terra. Feriti entrambi i centauri: un 58enne è stato portato in ospedale in codice rosso, l'altro ha riportato lesioni meno gravi.