Pesaro, malore mentre è alla guida: esce di strada e finisce con il furgone nel fosso

PESARO - Paura nella mattinata di ieri in via Lombardia per un fuori strada avvenuto nella zona artigianale all’altezza del mercato di Campagna Amica Coldiretti dove un furgone all’improvviso è rimasto senza controllo mentre transitava sulla strada ed è uscito di strada finendo in un fossato posto sul lato della carreggiata.

Nel fuori strada è rimasto coinvolto anche un altro mezzo in transito. La perdita di controllo è stata provocata da un improvviso malore che ha colto il conducente del mezzo, un uomo di una trentina d’anni. L’uomo è rimasto all’interno dell’abitacolo ed ha dovuto essere soccorso dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme a un pattuglia della polizia locale per la ricostruzione dell’incidente. L’uomo, una volta soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore per il rivovero.

