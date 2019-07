Malore mentre sta facendo il bagno Muore uno storico pasticcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Annega in mare di fronte ai bagnanti all’altezza di Bagni Giuseppe, lo storico pasticcere pesarese Giancarlo Denti , 77enne ora pensionato, conosciuto in città. Il malore fatale che ha colpito Giancarlo, è avvenuto nello specchio acqueo dello stabilimento numero 30 Bagni Giuseppe. Erano le 15,30 di ieri quando è scattato l’allarme per l’avvistamento di uomo inerme in acqua. Immediato l’arrivo dei soccorsi con i sanitari del 118, Guardia Costiera ed eliambulanza nel frattempo allertata. I sanitari del 118 arrivati in spiaggia hanno accertato che l’uomo è stato colto da malore probabilmente un arresto cardiaco, che ha reso vani i tentativi di rianimarlo e l’arrivo dell’elisoccorso.