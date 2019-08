Malore e si accascia in acqua: rianimazione vana, la turista muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’occhio attento di una bagnate ed il pronto intervento dei due bagnini del Salvataggio presenti in spiaggia non sono serviti a salvare la vita di una turista modenese nelle acque antistanti la Spiaggia libera del Campjng Norina, nella zona di Sottomonte tra Pesaro e Fano.Alle ore 10,30 i bagnanti hanno notato un corpo in acqua e chiedono il pronto intervento dei bagnini del salvataggio che portano a riva il corpo privo di coscienza della signora. Iniziano prontamente, chiamando il 118, le manovre salvavita. I tentativi di rianimazioni, portati avanti dagli operatori del 118, sono proseguiti per oltre quarantacinque minuti, ma purtroppo la donna non si è più ripresa.