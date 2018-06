Malaventura: «Ma quale Leonardo da Vinci! E' una maiolica del '900»

di Eugenio Gulini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Ma quale opera giovanile del maestro Leonardo, è solo un’altra bufala mediatica». Non usa giri di parole il pesarese Federico Malaventura, esperto d’arte, soprattutto ceramiche e maioliche, consulente per antiquari e perito del Tribunale. Ma andiamo con ordine. A metà della settimana scorsa è stata svelata a Roma con tutti gli onori del caso la maiolica che ritrae l’Arcangelo Gabriele attribuita quale «prima opera assoluta di Leonardo». A essere certi che l’opera sia scaturita dalla mano leonardesca, il professor Ernesto Solari, studioso del genio vinciano, e la grafologa Ivana Bonfantino, già professore di Grafologia comparata all’Università Lumsa della Capitale.Ma oggi Federico Malaventura confuta quanto dichiarato dai luminari: «Ho notato il giorno dopo la pubblicazione della notizia, che l’opera non era attribuibile a Leonardo ma bensì ad un ceramista nato nel 1901 a Gubbio, il pittore Aldo Ajò che morirà poi nella stessa città nel 1982».