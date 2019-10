«Avevo la malattia di Lyme da 10 anni, ma i medici non mi hanno mai ascoltata»

di Alberto Severini

PESARO - Tutto è cominciato con una bolla rossa sopra il ginocchio, dolorosa e via via bluastra. Poi un’alopecia e due bolle che poco dopo hanno formato due piccole ulcere. Dolori alla testa di crescente intensità, bolle erpetiche con pus e forti pruriti nella parte bassa della schiena. Infine, la diagnosi di una importante fibromialgia. È questo il calvario che da dieci anni a questa parte sta affliggendo una signora pesarese, che chiameremo semplicemente Anna per tutelarne la privacy, con innumerevoli diagnosi e altrettanti spostamenti invano alla ricerca di una cura, e una lettera-diario personale che monitora tutto il decorso della malattia.Solo a distanza di anni si è scoperto che cosa ha minato la salute della donna pesarese: è la malattia di Lyme, definita come la patologia invisibile, provocata da un morso di una zecca. Una forte infezione alla fine curata bene, ma troppo tardi, che ha sconvolto di fatto il suo sistema immunitario.