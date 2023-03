PESARO - Non chiamatela più via Rossini ma “avenue Ratti” visto che nell’arco di poche decine di metri la storica maison della moda sarà presenti in tre punti nevralgici richiamando a uno shopping di qualità. Accanto al palazzo simbolo, fresco di ristrutturazione e di riallestimento e al franchising Max Mara, aperto dove fino a poco tempo fa c’era Pinco, da oggi si aggiunge un nuovo punto vendita: Ratti inaugura il primo store dedicato al bambino e non potrà che chiamarsi, naturalmente, Ratti Kids. Il progetto è stato sviluppato all’interno di uno spazio da sempre gestito dalla famiglia Ratti, di fronte alla nota maison di via Rossini. La storica realtà pesarese, fondata nel 1945, guidata dalle imprenditrici Silvana Ratti e da sua figlia Matilde, ha da sempre segnato la moda e lo stile in città, rimanendo fedele anche alle scelte culturali del Comune e affiancando manifestazioni come il Rof.

Lo stile

La ristrutturazione del palazzo che ospita la maison è stato un primo passo di riqualificazione di un asse portante del centro storico come via Rossini. Rinnovare un negozio storico non era facile, ma Silvana e Matilde lo hanno fatto rispettando la tradizione (un omaggio agli indimenticati fondatori Pietro e Lucia) e i gusti contemporanei, aggiungendo poi un tocco di dolcezza con il corner dedicato alla pasticceria di Iginio Massari. Il recupero di un altro brand di classe Max Mara Weekend (all’angolo tra via Rossini e piazzale Collenuccio) lo scorso gennaio ha ulteriormente segnato un passaggio importante nell’attenzione a fare di Pesaro un punto di attrazione per la moda ed oggi arriva il primo store dedicato al mondo dei bambini da 0 a 16 anni.

Il concept

Ma se il concept del nuovo negozio si inserisce nell’universo Ratti, completando così l’offerta delle già affermate boutique uomo e donna, con colorati elementi dedicati ai più piccoli, scelti per creare un vero e proprio spazio che potesse essere vissuto anche dai bambini, la decisione della posizione rientra decisamente in una precisa visione di sostegno e cura della città di Pesaro. «La nostra attività è un punto di riferimento per il territorio e abbiamo un forte legame con la città: per questo motivo, per la nuova apertura del primo store dedicato alla moda bambino, abbiamo deciso di dare continuità ad una realtà storica che era presente sulla nostra piazza, la Bottega delle Fate», racconta Matilde Ratti, terza generazione ed oggi Ceo dell’azienda. La Bottega delle Fate, in corso XI Settembre, per anni è stata un punto di riferimento. Una storia che oggi muta e si evolve.

Il riferimento

«Crediamo fortemente nel centro storico - prosegue Matilde Ratti - e nel rivitalizzare la nostra città e abbiamo scelto di continuare il nostro progetto imprenditoriale dedicandoci ad accogliere e vestire tutti i membri di una famiglia».