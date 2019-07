Magnini & Palmas: una coppia di cupidi in tv con "Assaggi d'amore“

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Dal salvataggio in mare al piccolo schermo, Filippo Magnini è sempre protagonista. Dalla Sardegna alla Sicilia, ancora con amore. Il 37enne pesarese primache testimonia ancora una volta la bontà d’animo dell’ex nuotatore e poi, ieri, ha iniziato una nuova avventura in tv con la sua fidanzata.Magnini-Palmas, una delle coppie più belle dello spettacolo, per la prima volta ha lavorato insieme anche in televisione (dopo l’antipasto in radio). Sono due cupidi. Il nuovo format si chiama “Assaggi d’amore” ed è un viaggio nelle città più romantiche d’Italia, per far sbocciare un amore tra due persone che in passato non è andato a buon fine.I due guidano i personaggi per scoprire i loro sentimenti, scambiandosi a loro volta dolci baci, abbracci, sguardi e selfie. La prima puntata è andata in onda ieri su Real Time, canale 31 del digitale terrestre ed era ambientata a Siracusa, con i ragazzi Dario Guastella e Alessia Giglio.