«Sono della madre terra non devo pagare le tasse» ed evade 60mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Per l’agenzia delle Entrate ha un debito nei confronti dello Stato di circa 60mila euro di tasse evase. Ma lui, 60enne di origini moldave con un’azienda di servizi a Pesaro, dice di essere una «persona autodeterminata membro del Corpus Vivendi del Popolo della Madre terra. Ho revocato in maniera definitiva per sempre il potere di essere rappresentato e governato, dichiaro di esautorare chiunque dall’esercizio di qualunque potere su di me comprese stati, governi, enti pubblici, banche in quanto persona inalienabile mondiale sulla terra».E quindi di non dover pagare le tasse. Il caso è arrivato in Tribunale dopo che nel giugno scorso il 60enne fu denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il moldavo si trovava all’Agenzia delle Entrate per produrre un documento con il quale attestava la sua adesione al Popolo della Madre terra, cosa che quindi avrebbe scongiurato il pagamento delle tasse. Di fronte alla sorpresa dei funzionari, i toni si sono scaldati, finchè non sono arrivati gli agenti della Volante della Polizia. Per tutta risposta ne è nata una colluttazione in cui una poliziotto ha riportato contusioni. Il pm ha chiesto un anno e un mese, il giudice ha confermato la richiesta e condannato il 60enne anche al risarcimento dei danni subiti dai poliziotti per 500 euro.