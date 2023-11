PESARO - Arma dei Carabinieri in lutto per la scomparsa, all’età di 90 anni, del Generale di Brigata in quiescenza Guglielmo Conti, molto noto a Pesaro anche per le attività che seguiva e che ha continuato a seguire dopo la pensione. Questa mattina le esequie, alle 9, nella chiesa di San Paolo Apostolo a Tombaccia.

L’alto ufficiale aveva comandato negli anni ‘80 i carabinieri della provincia di Pesaro-Urbino (il figlio Massimiliano ne ha seguito le orme). Il consigliere regionale Andrea Biancani ne traccia un ricordo: «Il generale Conti è stato presidente e coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e presidente Unuci, nonchè di Assoarm Pesaro- Urbino. Passava spesso a trovarmi in ufficio e insieme abbiamo organizzato e partecipato a numerose iniziative.A lui mi legava un rapporto di sincera amicizia e di stima. Condoglianze alla famiglia (la moglie Guglielmina e i figli Massimiliano e Antonino) e alle persone che gli hanno voluto bene».