Pesaro, il consigliere comunale Roberto Biagiotti ucciso dalla malattia a 40 anni, lascia la moglie e un bimbo piccolo

PESARO - Choc a Pesaro per la morte del consigliere comunale Roberto Biagiotti. Da qualche tempo aveva aderito al gruppo misto di maggioranza. Aveva 40 anni e stava lottando da tempo con la sua malattia. Avvocato di professione lascia la moglie Khadija Bouraya, e il piccolo Nicolò che ha marzo aveva compiuto 2 anni. «Ciao Roberto - scrive tra i primi il vicesindaco Daniele Vimini - non ci sono parole. Voglio pensare al tuo entusiasmo e al vedere lontano, anche con tante idee per Pesaro 2024 a cui non ti è stata data la possibilità di lavorare direttamente, ma che porteremo avanti nel tuo nome. Un abbraccio forte e sentite condoglianze alla famiglia».