Pesaro, “Addio vicesindaco con il sorriso”: si è spento a 79 anni Ilaro Barbanti

PESARO - Politica pesarese in lutto per la scomparsa avvenuta nella notte di Ilaro Barbanti, 79 anni, storico amministratore pesarese. In Comune aveva ricoperto ruoli importanti tra cui la carica di vice sindaco e di assessore ai Lavori Pubblici.

Fino al 2019 era stato consigliere comunale Pd. Così lo ricorda il vice sindaco Daniele Vimini: "Ciao Ilaro, voglio imprimermi il tuo sorriso, la voglia di fare e di non fermarsi alle difficoltà quando si trattava di fare qualcosa di importante per Pesaro, ma anche il sapere come divertirsi e fare squadra, con una battuta o con i suoi famosi auguri in rima. Grande vicesindaco, grande amante di Pesaro, del mare e di Rocca Costanza della cui prima riapertura fu protagonista assieme a Guidumberto Chiocci".