«Oggi ne prendiamo tre», lo storico edicolante Marco si spegne guardando il suo Torino in tv

PESARO - Un altro lutto segna in questi giorni Pesaro: se ne è andata, giovedì sera, una figura iconica, Marco Tomassoli, mentre guardava in tv la sua squadra del cuore, il Toro, nella sfida persa con la Roma. Marco Tomassoli è scomaprso a 86 anni. «Mio padre se ne è andato in silenzio seguendo il suo Toro, lui che era uno sfegatato tifoso del grande Torino e uno dei più vecchi tifosi della sua amata Vuelle. Le sue ultime parole che mi ha rivolto sono state “tanto oggi ne prendiamo tre” e purtroppo non è riuscito a vedere che ci aveva preso anche stavolta - scrive commosso e addolorato il figlio Roberto sulla sua pagina Facebook - Ciao grande “babbo Marco “tutto quello che ho imparato nella vita e nel lavoro lo devo a te ed alla mamma Sara che così potrai rivedere con la nostra Raffi che già è pronta per mettersi in mezzo a voi come faceva quando eravate tutti quaggiù».

La tabaccheria-edicola-ricevitoria Tomassoli, in via Cialdini - gestita oggi dal figlio Roberto - è quasi un’istituzione cittadina, punto di riferimento per tanti da diversi anni, nonchè rivendita di biglietti per i principali concerti in tutta Italia. E forse non tutti sanno che a Pesaro c’è uno zoccolo duro granata, con un attivissimo fan club. E Marco Tomassoli non solo ne faceva parte, ma era un punto di riferimento per tutti gli iscritti.

«È venuto a mancare un vecchio cuore granata, la old generation, quella che ha visto il Grande Torino, persone che hanno avuto l’onore di ammirare la grande squadra di un tempo. -commenta Davide Ippaso il segretario Confcommercio con la fede per il Torino nel cuore - Questo è quello che ha tramandato a noi tutti, la tradizione di essere tifosi del Toro. Persona squisita, meravigliosa, cordialissima, di una simpatia unica e con un gran sorriso. Sapendo che eravamo del Toro ci trattava tutti come se fossimo suoi figli. Questo è il più bel ricordo che ho di Marco. Il club dei fedelissimi porge le più sentite condoglianze al figlio Roberto. Anche se ci siamo sempre come tifosi, è come se un pezzo di noi se ne andasse, la memoria storica che porta con sé tanti bellissimi ricordi». «La passione sportiva era forse l’aspetto di lui più appariscente ma c’era altro. - racconta la nipote Giuliana Tomassoli, conosciuta come curatrice e autrice di volumi specifici dedicati al territorio e alle sue figure - Lo zio Marco ha accudito, durante una lunga, terribile malattia, sua moglie, la zia Sara, con amore, pazienza infinita e sacrificio. Questo, nonostante il grande dolore che ha sostenuto per un destino cattivo che ha portato via anche la Raffi».

I funerali

«Mi mancherà - prosegue - la telefonata di auguri che arrivava puntuale ogni anno in questo periodo. “Sono Marco” esordiva. Pacato, non di tante parole ma presente, con una sfumatura morbida nella voce che non scorderò mai. Forse quella voce si è impressa nel mio cuore nei miei primi anni di vita. Sono stata la sua prima nipote. La mia nascita aveva segnato il tempo, due anni dopo è nato Roberto. Il ricordo mi fa riempire gli occhi di lacrime. Mi stringo con affetto ai miei cugini Roberto e Claudio, a Stefania e Debora e a tutti i nipoti». Il rosario è previsto domenica alle 18, mentre i funerali lunedì alle 15, alla chiesa Madonna di Loreto.