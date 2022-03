Malore sulle scale, muore Joerg Moeller, il pesarese acquisito guru dei cilindri delle moto Morbidelli

PESARO - Malore nella notte, muore storico ingegnere progettista di una delle moto più importanti degli anni ’80. Si chiamava Joerg Moeller, aveva 76 anni, ed era il guru del motore bicilindrico. Nella notte tra martedì e mercoledì, l’uomo si è alzato dal letto nella sua abitazione a Case Bruciate probabilmente in stato confusionale per dirigersi in garage.

Proprio sulle scale ha avuto un malore e ha perso i sensi battendo la testa. L’allarme è stato dato dalla moglie e sul posto oltre al 118 è intervenuta la polizia per i rilievi di rito. Per gli inquirenti si tratta di un malore fatale, ma il pm ha stabilito una ricognizione cadaverica esterna per chiudere definitivamente il caso. Nella metà degli anni ‘70, la Morbidelli inanellò otto mondiali: quattro piloti (Pileri, Bianchi e Lega) e quattro marche. Quelle moto portavano il suo cognome: Morbidelli. Progettate e fatte in un’appendice degli stabilimenti. Cento metri quadrati dove lavoravano in cinque: tre meccanici coordinati dal geniale ingegnere tedesco, Jorg Moeller. Il quinto era lo stesso signor Morbidelli. L’avventura sportiva inizia nel 1968 e termina nel 1980. Ma le moto di Morbidelli grippano di tanto in tanto causa la diversità di dilatazione di alluminio e ghisa nel cilindro. Così si rivolse a Moeller che rivestì le pareti di alluminio in acciaio. Il giovane tecnico si trasferisce a Pesaro, dove si sposerà. Moeller negli anni ’80 è stato un progettista di moto di fama mondiale, soprattutto per le 250. Creò il 250 Morbidelli e ingaggiato da un altro cliente, ridisegnò il motore ispirandosi al suo vecchio ¼ di litro, ma con molti cambiamenti tra cui la rotazione dei cilindri di 180°, per poter avere degli scarichi completamente dritti. Questa moto ha ispirato altri progettisti del periodo, tra cui la Yamaha, utilizzando la stessa formula e cambiando solo il tipo di ammissione, da disco rotante a lamellare.

