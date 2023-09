PESARO «Lui è stata una colonna nell’ambito dell’Avis sia pesarese che provinciale». Parole di cordoglio accalorate e partecipate per Franco Revelli, 67 anni, venuto a mancare venerdì scorso dopo una lunga malattia.



«Perdiamo un amico, una presenza fondamentale per la nostra attività – scrive il presidente Filippo Giovannini a nome dell’intera Avis comunale Pesaro - Franco con forte volontà ha sempre collaborato attivamente in ogni iniziativa senza risparmiarsi anche quando la malattia aveva iniziato il suo decorso. Ti abbiamo conosciuto non molto tempo fa ma è stato “amore a prima vista” come se ci fossimo conosciuti da sempre e così ti ricorderemo. Ci mancherà il tuo supporto, la tua empatia, il tuo entusiasmo, la tua grande simpatia. Ci mancheranno le tue idee per far crescere l’associazione».

E ancora:«Ti ricorderemo con immenso affetto e porteremo avanti i progetti iniziati insieme. Buon viaggio amico carissimo, sarai nei nostri cuori, sempre. Un forte abbraccio alla moglie Flora, raccolta nel suo dolore, anche lei nostra preziosa collaboratrice». A livello di incarichi Franco Revelli era segretario dell’attuale consiglio direttivo di Avis Pesaro, consigliere di Avis provinciale, consigliere supplente di Avis regionale. Anche l’Avis provinciale ha parole di ricordo e di cordoglio in sua memoria: «Ci stringiamo attorno al dolore dei suoi cari».

A livello professionale Revelli aveva anche lavorato in ambito ferroviario nella zona di Milano dove moltissimi sono i messaggi di cordoglio che sui social sono stati scritti sui gruppi di riferimento dove la dolorosa perdita è stata commentata in modo commosso. Il funerale si terrà martedì prossimo, 19 settembre, alle 10 presso la chiesa di San Carlo Borromeo in via Nitti.