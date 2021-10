Cecilia uccisa dalla malattia a 46 anni: la farfalla della "Bottega delle fate" lascia due figli

PESARO - La notizia si è diffusa rapidamente in città nella tarda serata di ieri, ed è stata una choc per tutti coloro, e sono tanti, legati a lei da un profondo affetto e dal legame dell’amicizia: è scomparsa Cecilia Ripanti, 46 anni, conosciutissima a Pesaro per la “Bottega delle Fate”: un negozio dedicato ai bambini e agli adolescenti, nel centralissimo corso XI Settembre, che nello spazio di pochi anni è riuscito a diventare un punto di riferimento per le famiglie pesaresi e i loro figli coniugando tendenza, eleganza, praticità.

Il tocco aggraziato e inconfondibile di Cecilia che con la sua innata predisposizione e la leggerezza di una farfalla riusciva a conciliare anche i gusti più difficili. Stava male da qualche tempo Cecilia Ripanti e aveva affrontato il suo tunnel con determinazione e coraggio, sostenuta fino all’ultimo dall’affetto della sua famiglia, i suoi due figli e il marito, Fabrizio Minuz, altrettanto noto per la sua attività di dj. A quanto si è appreso le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Ieri sera il doloroso epilogo che ha lasciato annichiliti quanti l’hanno conosciuta. Un nuovo lutto che colpisce il mondo del commercio. Pochi giorni fa la scomparsa di Sergio Ginepro, dell’omonima boutique, di cui ieri mattina si sono svolti i funerali.

