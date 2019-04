Un lupo travolto ed ucciso da un'auto alle porte della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Trovato morto ieri mattina un presunto cane lupo giovane in zona Campanara, all’altezza del ponte dell’A14. Presumibilmente investito nella notte, mentre attraversava una strada di solito percorsa ad alta velocità. Prima di essere certi che si tratti di un lupo, occorrerà però attendere i risultati dell’Ispra, ma, dalle immagini, sembra proprio appartenere al ceppo Canis Lupus Italicus. Le zampe anteriori del lupo presentano 5 falangi di cui solo 4 formano una base d’appoggio; la quinta, atrofizzata e detta “sperone”, è arretrata e non compare nelle impronte. Il piede posteriore ha invece solo 4 dita e ogni dito ha un polpastrello calloso e un’unghia robusta non retrattile.