Un lupo a passeggio vicino alle case lascia a bocca aperta i residenti: ecco dove l'hanno visto

PESARO - Una volta era una notizia, non è una novità ma se fino a pochi anni fa una situazione del genere avrebbe lasciato tutti ad occhi aperti adesso i commenti sono diversi. Ma la sorpresa rimane, ci mancherebbe. Ecco allora la comparsa di un altro lupo, stavolta dietro lo sgambetto di Villa San Martino, popoloso quartiere di Pesaro. Come a dire che gli animali proseguono il loro processo di integrazione in un contatto sempre più ravvicinato: il lupo gira da qualche giorno, parecchi residenti lo hanno avvistato e come spesso succede ecco chi ha paura e chi invece fa prevalere la curiosità.