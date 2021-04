Il lungomare cambia volto: ruspe sulla rotatoria, spazio per i tavolini e per una ruota panoramica

PESARO - Il cuore del lato levante di viale Trieste “cambia “forma”, la ruspa demolisce la rotatoria. Ciclabile dritta, e metà piazzale per pedoni e tavolini. Ma la notizia l’annuncia il sindaco durante la diretta Facebook con i cittadini. «Al posto della rotatoria - grazie all’accordo con un privato che intende ravvivare la zona - probabilmente per questa estate installeremo al posto della rotatoria una ruota panoramica». Da qualche giorno è apparsa al centro di piazzale D’Annunzio, sul versante levante del lungomare di Pesaro, una ruspa che lavora per la demolizione della rotatoria.

Presenti sul posto anche uomini del Centro Operativo per le operazioni di sistemazione dell’area. «Confermo che è iniziata la demolizione della rotatoria, dovremo anche spostare leggermente il palo della luce per rendere funzionale l’intervento - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - questa operazione è la prima parte di quello che stiamo progettando per le prossime estati, in quanto abbiamo affidato un incarico tecnico per elaborare un progetto definitivo di riqualificazione di piazzale D’Annunzio in linea con piazzale della Libertà, con il rifacimento della metà piazza sul lato mare in un prolungamento verso viale Verdi e fino alla spiaggia.

Occhio ai residenti

«L’idea è quella di lasciare una parte carrabile, per non creare problemi a residenti e alberghi, ma i due blocchi circostanti possono essere valorizzati. Per quanto riguarda l’estate in arrivo, andremo a raddrizzare il tracciato della pista ciclabile, che oggi è curvilineo, consentendo ai locali che si trovano sul piazzale di allargarsi con tavolini esterni. Ci sarà un arredo provvisorio con aiuole e fiori». Sul lato monte del piazzale, dopo la ciclabile, verrà mantenuto il passaggio carrabile come accade oggi, in un senso di marcia. Dal lato levante, a quello di ponente, che nei piani dell’amministrazione comunale, diventerà pedonale anche quest’estate, sempre nei tratti tra viale Zara e via Ninchi e via Marconi-via Pola.

Le associazioni

Nei giorni scorsi le associazioni di categoria sono tornate a chiedere un incontro con il Comune per confrontarsi sul progetto di pedonalizzazione, in quanto ritengono negativa la formula adottata l’anno scorso. Ma al momento non sembrano esserci dietro-front o volontà di effettuare variazioni da parte di piazza del Popolo, mantenendo l’isola pedonale h-24 nei due tratti e alcuni parcheggi a rotazione 30 minuti nel tratto tra viale Zara e Piazzale della Libertà, oltre all’istituzione della Ztl estiva. Funzionale a questa situazione, nel piano comunale, c’è la riapertura dell’ex area sportiva di Villa Marina adibita a parcheggio. «Stiamo procedendo con la sistemazione dell’area, per quest’estate la illumineremo - continua Belloni - per renderla un’area di sosta definitiva servirà una pratica urbanistica, in modo da poterla asfaltare e altri interventi di completamento. Ma nel frattempo quest’estate utilizzeremo quello spazio per la sosta».

Il comparto

Quel comparto ora è di proprietà comunale (insieme all’altro blocco sportivo dall’altra parte della strada), acquisito per un milione e 320 mila euro dalla proprietà dell’Inps. Si potranno ricavare circa 200 stalli gratuiti. Nell’ultimo consiglio comunale si è aperto il dibattito sulla destinazione finale, con l’opposizione che vedrebbe bene altre finalità rispetto a quella di parcheggio.

