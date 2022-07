PESARO - Maxi casco e Valentino Rossi in piazzale D’Annunzio: conto alla rovescia per la grande festa di domani con il sindaco Matteo Ricci che chiama tutti a raccolta. Ma attenzione a raggiungere viale Trieste e il lungomare di Levante: di contro il Comune ha emesso un’ordinanza per disciplinare la viabilità dell’area che prevede una raffica di divieti e stop alla circolazione nella zona interessata alla manifestazione dove verrà presentato e inaugurato “Un Casco da Leggenda”, ovvero l’omaggio dell’Amministrazione comunale al nove volte campione del mondo Valentino Rossi, la guest star più attesa dell’evento che inizierà alle 18.30.

Da record

«E’ arrivato il momento - carica il sindaco Matteo Ricci - finalmente inauguriamo il regalo di Pesaro all’infinito Valentino. Sarà un vero e proprio “Casco da Leggenda”, per un campione dai modi sempre autentici. Un’opera in cui si ritrovano le sue origini, quelle del nostro territorio pesarese e della sua Tavullia. Sarà una bellissima giornata, in compagnia di Vale e di tanti amici. Vi aspettiamo». Rossi sarà accompagnato all’inaugurazione dal sindaco Matteo Ricci e dal coordinatore eventi Massimiliano Santini. Il progetto “Un casco da leggenda”, dedicato al nove volte campione del mondo di motociclismo, è stato realizzato da Riccardo Sivelli. I materiali di cui sarà composto variano dal polistirolo espanso, al legno, al ferro, a resine, l’opera avrà una altezza di 4 metri ed una larghezza di circa 6 metri. Una particolarità, che renderà il progetto più caratteristico e unico, è la possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D. Così facendo, come avevano spiegato gli organizzatori, le persone che si ritroveranno davanti al casco, avranno la netta percezione di osservare gli occhi di Valentino Rossi trasparire in maniera realistica da dietro la visiera. Per accogliere, in sicurezza, l’installazione da record dedicata a VR46, che sarà collocata nell’area di piazzale d’Annunzio che è già stata attrezzata con una pista da mini moto per bambini, il piazzale sarà chiuso al traffico dei veicoli (divieto di transito e sosta) dalle 9 fino alle 24. Nello stesso giorno, ci sarà divieto di sosta in viale Verdi, nel tratto compreso tra viale della Vittoria e piazzale D’Annunzio, dalle 9 alle 17. Sempre in viale Verdi, ma nell’orario dalle 9 alle 24, nel tratto compreso tra viale Trento e piazzale D’Annunzio e tratto compreso tra piazzale D’Annunzio e via Marco Polo, divieto di transito, con deroga al senso unico a vista per i residenti. All’intersezione con viale Trento, direzione obbligatoria a sinistra, e all’intersezione con via Marco Polo, direzione obbligatoria a destra. La zona di Levante sarà raggiungibile da via Mascagni o da via Amendola. Modifiche viarie anche in viale Trieste e viale Trento, nella fascia 9-24 di lunedì. In viale Trieste, divieto di transito nel tratto compreso tra via Sanzio e Piazzale D’Annunzio (deroga al senso unico a vista per i residenti). Sempre in viale Trieste all’intersezione con via Sanzio direzione obbligatoria a destra.

Come muoversi

In via Buonarroti nel tratto compreso tra viale Trento e viale Trieste divieto di transito, mentre in viale Trento ci sarà l’obbligo di procedere diritto all’intersezione con via Buonarroti e viale Verdi. Ma il super casco sarà solo l’inizio di sette giorni eventi che culmineranno domenica 31 con il Palio dei Bracieri. Per questo si prevedono, come annuncia l’assessore all’Operatività, Enzo Belloni, altre modifiche: «Sarà un fine luglio ricco di eventi e di iniziative e interventi per rendere la città più bella, anche in vista di Pesaro 2024. Siamo al lavoro per accogliere al meglio, e in piena sicurezza, i visitatori e i pesaresi».