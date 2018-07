Figlio in Messico da 2 anni Il papa coraggio Luigi va a "Le Iene"

di Gianluca Murgia

PESARO I regali del suo quinto compleanno sono lì, pronti per essere scartati. Accanto, ci sono quelli del quarto compleanno e dei due natali trascorsi lontano da suo papà e dalla sua Pesaro. «Lo riporterò in Italia, fosse l’ultima cosa che faccio nella vita» ha ripetuto con le lacrime agli occhi, anche alle Iene, Luigi Mengucci, il papà pesarese a cui la moglie ha sottratto, con l’inganno, il figlio.I capitoli di questa romanzo privato, fatto di dolore e speranza, grazie anche ai servizi del Corriere Adriatico sono approdati nella redazione di Mediaset. Visibilità in più (l’intervista è stata tradotta in spagnolo) nella speranza di arrivare a scuotere, una volta per tutte, chi di dovere in Italia e in Messico.