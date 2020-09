Ceriscioli torna in cattedra, il governatore uscente riparte dall'istituto tecnico Bramante-Genga

PESARO - L'aveva annunciato e adesso che il suo mandato da presidente della Regione Marche è al capolinea, Luca Ceriscioli conferma che il suo futuro è a scuola. Torna al suo lavoro di professore di matematica. E così Luca Ceriscioli per riprendere confidenza, si fa per dire, con numeri e formule che non siano bilancio e politica, è già andato a visitare la sua nuova cattedra. Tornerà ad insegnare già il 22 settembre. La cattedra del ritorno alle origini del governatore è infatti al Campus scolastico di Pesaro: nell’istituto Bramante-Genga. Il professore Ceriscioli ha ottenuto l’avvicinamento rispetto alla precedente assegnazione prima dell'elezione a governatore. Ceriscioli infatti era titolare di una cattedra di matematica all’Istituto Tecnico Industriale Enrico Mattei di Urbino, dove dal 22 settembre tornerà a insegnare. Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA