Locale in spiaggia nel mirino â€‹dei ladri: terzo colpo in dieci giorni

PESARO -, bar ristorante di bagni Venerucci dove i ladri hanno forzato la porta finestra asportando i pannelli di copertura. Una volta entrati all’interno dell’area bar hanno arraffato qualche spiccio e non solo. “Hanno lasciato lì tutti i tagli da 5, 10 e 20 centesimi – dicono i gestori - Hanno preso solo monete da 50 centesimi in su. Poi si sono portati via due super alcolici, una bottiglia di Martini e una di Jack Daniels. E’ la terza volta nel giro di dieci giorni, siamo stanchi. Non è facile lavorare così. Non sappiamo se sia una banda o chi altro”. Il primo colpo lunedì 10 settembre e il secondo nella notte tra sabato e domenica.