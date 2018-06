Lite in strada tra amanti per una donna sposata: arriva la polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Rivali in amore, ma sono entrambi amanti di una donna sposata. Uno ha scoperto dell’altro ed è andato su tutte le furie. Una storia dai contorni boccacceschi è finita con un intervento della squadra volante della Polizia. Intorno alle 8,30 la chiamata d’emergenza alla centrale della Questura. «Salve, c’è un uomo che mi sta seguendo a piedi e mi sta insultando. Non lo conosco, ma si sta avvicinando sempre di più». La pattuglia si è mossa subito e arrivata in zona del lungofoglia da dove era partita la chiamata di un quarantenne. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato una situazione più che inaspettata, da racconto del Decamerone.