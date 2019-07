Lisa torna dal vigile del fuoco che l'ha salvata dal terribile incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il vigile del fuoco David Iavarone non è riuscito a tenere solo per sé la gioia della visita ricevuta ieri mattina. E ha postato una foto che lo ritrae vicino a una collega e a una ragazzina sorridente. Si chiama Lisa Bianchi, ha 19 anni, e insieme alla sua famiglia è voluta andare al Comando dei vigili del fuoco di Pesaro per ringraziare chi l’ha soccorsa e ha aperto la lunga corsa verso la salvezza. Era il 10 marzo scorso quando Iavarone insieme ad altri colleghi è intervenuto sulla Siligata per un incidente in cui hanno perso la vita due ragazzi e cinque persone sono rimaste ferite.Tra queste Lisa e la sua amica Chiara Gennari che vengono estratte da un’Audi A4 disintegrata, entrambe in coma. Lo scenario è devastante e anche per tutti i soccorritori è una domenica difficile da dimenticare. Davide Iavarone mantiene un filo diretto con le famiglie delle ragazze e segue il loro percorso verso la guarigione e quando ieri mattina si è visto davanti Lisa e la sua famiglia che volevano ringraziare lui e tutti i vigili del fuoco per il loro coraggio e la loro umanità, l’emozione è stata fortissima. Iavarone ricorda commosso la morte di Giuseppe Troisi e Juendi Xhani anche loro sull’Audi A4 e la speranza che il destino almeno non si accanisse anche sulle ragazze e poi scrive: «Sono passati quasi quattro mesi ed ecco che arriva per me una di quelle giornate che io ritengo eccezionalmente uniche! Io e i miei colleghi siamo di turno in questa bella domenica di sole.....ma oggi il sole viene offuscato dal sorriso di una ragazza che appena 18 enne quel 10 marzo si salvò, E oggi con immensa sorpresa ed emozione è venuta a trovarci dandoci, con la forza disarmante di quel sorriso, la speranza che i desideri a volte si avverano e che forse, anche i miracoli! È stato emozionante poterti abbracciare Lisa Bianchini! Un grazie speciale a tutta la tua famiglia per averci sempre tenuti aggiornati! Ora aspettiamo con ansia che anche Chiara possa mostrarci il suo sorriso. Ciao Lisa, per quanto mi riguarda hai reso speciale questa giornata».