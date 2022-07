PESARO - Al liceo scientifico Marconi questa mattina, alla presenza di centinaia di studenti e delle autorità, la cerimonia di accoglienza della teca contenente i resti della macchina della scorta del giudice Falcone. L’evento rientra nelle iniziative, tra cui il musical “Io non ho paura”, organizzate dall’istituto superiore nel 30° anniversario degli attentati di Capaci e via D’Amelio e di cui sono registi i docenti Marco de Carolis e Claudia Fraternali. Il musical coinvolge oltre 400 studenti delle scuole superiori riunite nella Rete Musica del Marconi: 120 attori e 80 ballerini si esibiranno attorno alla teca della Quarto Nove Quindici, l’auto della scorta di Giovanni Falcone, per la prima volta esposta in una scuola. Lo spettacolo è di scena oggi, domani, domenica e lunedì alle 21 presso il cortile del Marconi, la resterà al campus fino a domenica, previsto un percorso di visita guidato dagli studenti dalle 9.30 alle 13. Lunedì 11 la teca verrà trasportata nel cortile della prefettura di Pesaro, dove sarà visitabile dalla cittadinanza dalle 18 alle 23. Intanto è uscito un bando della Regione per promuovere un concorso in tutte le scuole sulla ricorrenza dei 30 anni in collaborazione anche con l'Ufficio scolastico regionale e i lavori migliori avranno visibilità pubblica.