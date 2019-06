Licenzia il marito e il giudice lo allontana sia da casa che dalla ditta

di Letizia Francesconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- Il gip del Tribunale di Pesaro, Giacomo Gasparini, ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 48 anni di Cattolica alla casa coniugale, in Romagna, e alla sede dell’azienda, nel Pesarese, guidata dalla moglie. L’uomo è indagato per maltrattamenti familiari nei confronti della donna, lesioni personali (in un caso lei, strattonata e presa a schiaffi, ha riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni) tentata estorsione e violenza privata.