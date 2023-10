PESARO - «Avrei anche io una letterina da scrivere al sindaco. Vorrei parlargli di via Milite Ignoto, una via colabrodo: serve un’asfaltatura complessiva del Comune che attendiamo da troppo tempo». A telefonare al Corriere Adriatico è un residente, ha 83 anni e si risferisce spiritosamente alla lettera che Giacomo, 10 anni, ha scritto al sindaco Ricci chiedendo più sicurezza lungo il tratto della strada di Villa San Martino, la curva in via Paganini, che dalla Diba va verso il campo del Villa San Martino, che percorre in bici.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Bambino investito da un'auto, l'intervento dell'eliambulanza L'INCIDENTE Bambino di 5 anni investito da un'auto mentre gioca: è in gravi condizioni



Il precedente



«Sono un pensionato con qualche anno in più del bimbo che ha scritto quell’apprezzabile lettera al sindaco sulla messa in sicurezza della strada - racconta il residente di Muraglia - e anche io avrei una lettera per il primo cittadino, che riguarda la strada nella quale vivo. E’ via Milite Ignoto, dove da anni, direi da decenni, attendiamo un’asfaltatura complessiva e uniforme di tutto il manto stradale, che è disseminato di buche e crepe. Una situazione che crea pericolo per chi si muove a piedi e in bici e anche per gli utenti della strada». La speranza del pensionato è che la reazione di Ricci possa ripetersi. Infatti il sindaco letta la letterina ha preso Giacomo in parola: ha chiamato i tecnici e in quel tratto pericoloso sono stati posizionati dei new jersey di sicurezza per proteggere ciclisti e pedoni. Dopo la richiesta che ci è pervenuta dall’abitante di Muraglia, ieri abbiamo fatto un sopralluogo in via Milite Ignoto, una strada molto lunga che dalla zona di via Kennedy, partendo per l’esattezza dall’incrocio con via Rinaldi, e intersecandosi nel suo percorso con ben sei strade trasversali, conduce fino a Loreto, per terminare in via Kolbe. Lungo il percorso, sul lato sinistro si incontra subito una vistosa buca davanti ad un’abitazione. Proseguendo lungo la strada, altri punti critici, in particolar modo nel tratto non più in pendenza, con la presenza di più rattoppi effettuati nel corso degli interventi di manutenzione ordinaria, per chiudere le buche.



Il sopralluogo



In due punti di via Milite Ignoto si può notare una lunga “feritoia” collegata al ripristino iniziale dopo la posa della fibra. In questo caso, l’intervento definitivo di copertura è dietro l’angolo, tanto che lungo la strada sono già stati posizionati i cartelli indicanti i divieti di sosta per il ripristino definitivo, a partire dai prossimi giorni. «I lavori per la fibra, che tanti problemi ci hanno causato in questa via e in altre zone di Muraglia, non sono ancora finiti, ma soprattutto vogliamo una straordinaria manutenzione dell’asfalto, che attendiamo da troppo tempo. Spero che il sindaco risponda anche alla nostra richiesta, così come ha fatto con quella di Giacomo».