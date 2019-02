Lei concede il bicchiere della staffa e loro le rubano l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Chiude il locale e le rubano l’incasso dopo aver consumato una bevuta. La chiamata alla Polizia è arrivata alle 4,30 della notte. Da un locale in via Nazario Sauro, sul lungomare che dalla Palla di Pomodoro va verso ponente. Inviata la volante sul posto, i poliziotti hanno ascoltato quanto successo direttamente dalle labbra della vittima del furto.Lei ha raccontato che stava per chiudere, stava mettendo in ordine quando alcuni giovani sono entrati chiedendo di poter consumare una bevuta, probabilmente per chiudere il sabato sera. La donna li ha accontentati ma ha chiesto di affrettarsi proprio perché stava chiudendo. Dopo l’invito, ha visto i ragazzi andarsene in tutta fretta. Una velocità fin troppo sospetta. Infatti poco dopo si è accorta che dalla sua borsa era stato portato via il portafogli con l’incasso della serata. Si parla di almeno mille euro, una giornata di lavoro e per di più il sabato, andato in fumo.La donna ha raccontato tutto ai poliziotti aggiungendo un particolare che potrebbe indirizzare gli agenti verso la soluzione del caso. Ha riconosciuto quei ragazzi e circoscritto il loro ambiente.