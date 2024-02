PESARO. -Non verranno mai spostati durante i lavori gli studenti della scuola media Manzoni. Lo hanno ribadito nei giorni scorsi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, durante il sopralluogo nell'istituto di Villa San Martino, che è sottoposto a lavori in corso. Un intervento da 5,5 milioni di euro, fondi Pnrr, per riqualificare e rigenerare dal punto di vista sismico la scuola Manzoni. «Un lavoro importante, che ci permetterà di trasformare l’edificio rendendolo al top dell’efficientamento energetico e al tempo stesso allargare e recuperare spazi per il Quartiere 10», hanno detto Ricci e Pozzi. Presenti al sopralluogo i tecnici del Comune e il responsabile commerciale di Umbra Control Mauro Marchi.

Il cronoprogramma

I lavori, che saranno completati entro il 2026, «saranno compatibili con la presenza dei ragazzi: si interverrà dal punto di vista sismico sulle colonne, senza spostare la scuola stessa», hanno concluso. Nella scorsa estate il consiglio comunale aveva approvato il piano di recupero della scuola, con la modifica dello standard urbanistico da servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo a servizi per l’istruzione di base. L'intervento è oggetto della trasformazione nZeb (edificio a energia quasi zero) che conta ampliamenti di volumetrie (+20%, senza neanche un metro di consumo di suolo in più), nuovi spazi per i laboratori e la didattica, la riqualificazione di infissi e servizi igienici. Interventi strutturali, finalizzati all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico, che renderanno l’edificio una scuola moderna e sicura. Il progetto ha ottenuto quasi 5,5 milioni di euro dei 14 milioni previsti dai fondi del Pnrr riguardanti l’edilizia scolastica e che sono transitati per un bando regionale vinto solo da 4 degli 84 Comuni partecipanti, tra cui Pesaro. Inevitabile il paragone con la pluripremiata scuola media di via Lamarmora intitolata a Brancati modello di riferimento come efficientamento energetico e funzionalità.

Proseguono anche i lavori per il nuovo Polo dell'Infanzia in via Rigoni. In questo giorni nel terreno lasciato libero dalla demolizione del vecchio asilo Skarabokkio, iniziano a vedersi le fondamenta che dovranno ospitare la nuova struttura. La fine dei lavori è prevista, come riportato nel cartello davanti alla scuola, per il 14 gennaio 2025. L'operazione, per un importo di 3,7 milioni di euro del Pnrr, è stata appaltata all'impresa Tagliabracci Costruzioni. Si attende anche un altro importante intervento per quanto riguarda l'edilizia scolastica: la demolizione della scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabbrecce. La scuola dovrà essere completata entro il 31 marzo 2026. Sul piatto ci sono 3,6 milioni di euro coperti dal Pnrr. Gli alunni delle elementari e dell'asilo sono già stati spostati, all'inizio dell'anno scolastico a metà settembre, negli spazi civici e dell'infanzia di Vismara. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della primaria.

La nuova opera avrà la forma di due ali allungate definite nella stessa posizione F dell’attuale; avrà ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro su lato sud e tamponature opache nella parte nord-ovest. Le superfici in vetro avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale.