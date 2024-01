PESARO - Sono già iniziati i lavori di trasloco degli uffici del Genio Civile, il cui edificio, situato tra viale Gramsci e viale Buozzi, sarà interessato da lavori di consolidamento sismico e riqualificazione energetica. Ieri mattina la firma per la consegna dei lavori alla presenza degli ingegneri regionali, dei tecnici della ditta e dell’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli.

APPROFONDIMENTI LA DIFFERENZIATA Arrivate le nuove ecoisole smart nel centro di Pesaro: ecco la mappa. Ora l’assemblea per le istruzioni, malumori per i parcheggi cancellati

L’obiettivo

«Vogliamo mettere in sicurezza i palazzi strategici del capoluogo provinciale – ha dichiarato Baldelli - e dopo quello del Soi, il cui intervento è già in essere, ecco che oggi firmiamo la consegna dei lavori del palazzo del Genio Civile. Questo edificio ha un indice di vulnerabilità sismica molto basso pertanto andrà adeguato da questo punto di vista ma anche sul piano energetico. Parliamo di un investimento da 1 milione e 800 mila euro. Pesaro quest’anno non deve essere solo Capitale Italiana della Cultura ma deve avere edifici pubblici sicuri a servizio dell’intera provincia». Un edificio strategico e dal valore storico importante come ricordato dall’ingegner Nardo Goffi: «In questo complesso si interviene adeguando un edificio dei primi del 1900, vincolato anche dalla Soprintendenza, e lo si fa mantenendo inalterata la sua qualità e tipicità architettonica e facendo restare i servizi del genio Civile nel centro cittadino». Nello specifico si interviene realizzando nuove pareti portanti, riparando e realizzando nuove travi, rinforzando la struttura dei solai, consolidando la muratura esistente e restaurando le facciate nel pieno rispetto dello stile originale. «L’edificio in questione ha un indice di protezione sismica molto basso dello 0,1 e con questo intervento lo porteremo allo 0,6 come previsto per gli edifici vincolati – aggiunge Paolo Intorbida direttore Settore gestione del patrimonio della Regione Marche – l’intervento comporterà il temporaneo spostamento del personale (circa 72 dipendenti ndr.) negli uffici in via Mazzolari già riqualificata dal punto di vista energetico fino a lavori ultimati».

In prospettiva

L’architetto Gianluca Brambucci è il direttore dei lavori e l’ingegner Leone Giacomelli è progettista dell’intervento. La ditta che realizzerà l’intervento è il Consorzio Romagnolo per lavori previsti in 470 giorni lavorativi a partire da febbraio. Il Settore Genio Civile della Regione Marche ha competenze in materia di: concessioni aree demaniali, invasi e attingi menti, lavori idraulici e pronto intervento, pareri geomorfologici e compatibilità idraulica, sorveglianza idraulica e vincolo idrogeologico.

«A questi interventi – conclude l’assessore Baldelli - si sommano anche quelli dell’edilizia sanitaria ospedaliera; a Pesaro in particolare perché ai 3 milioni e 6 per la sicurezza (stessa cifra equamente divisa tra Soi + Genio Civile ndr) si aggiungono i 204 milioni per il nuovo ospedale di Pesaro».