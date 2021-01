Il cavalcaferrovia transennato per i lavori ma il traffico non impazzirà

PESARO - Cavalcaferrovia , gli automobilisti iniziano a perdere la pazienza dopo mesi di restringimento, ma il Comune assicura: «La ditta sarà sul posto entro una settimana. Partiamo con i parapetti, poi attendiamo l’esito del bando con i fondi ministeriali per completare il ponte».

Nei primi giorni di questo inizio 2021 sui social sono apparsi diversi messaggi da parte di chi si chiede perchè dopo una lunga attesa, con i restringimenti già posizionati da mesi, non si veda nessuno lavorare per l’annunciato intervento di manutenzione e messa in sicurezza del cavalcaferrovia dei Cappuccini intitolato a Giorgio De Sabbata. Giriamo le lamentele all’Amministrazione comunale: «La prossima settimana l’impresa sarà sul posto per iniziare il primo stralcio - risponde l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - che si concentrerà su un lato del ponte. La buona notizia - prosegue - è che non ci sarà bisogno di chiudere la circolazione, perchè si lavorerà esternamente, le due corsie con i restringimenti resteranno aperte». Al momento il primo stralcio interessa dei lavori per 170mila euro. «Per la fase successiva - prosegue Belloni - abbiamo una somma di 380.000 euro a disposizione, ma abbiamo partecipato ad un bando del Ministero degli Interni molto più sostanzioso dedicato ai ponti e alle infrastrutture. Per questo, aspettiamo l’esito prima di appaltarlo con i nostri fondi, perchè la richiesta per il bando è stata specifica su quel lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti E potrebbero risultare vane, nel caso fossero erogate, se noi dovessimo intervenire con anticipo. Quindi attendiamo un mese e poi vedremo come muoverci per tutti i lavori mancanti al cavalcaferrovia. Intanto procediamo con il primo stralcio per la manutenzione dei parapetti sul lato dell’Arco Miralfiore. Il ponte è comunque in sicurezza, questo ci tengo a dirlo». Altri lavori in questo inizio 2021? «A inizio anno pubblicheremo la gara per il progetto sprint - continua Belloni - Il primo atto sarà l’affidamento dei lavori per il ponte ciclopedonale sul Fiume Foglia, per collegare l’area della stazione al quartiere della Tombaccia. Il bocciodromo è quasi finito, mancheranno poi i collaudi. Nel frattempo, partiremo anche con la gara per la palestra Olivieri. E’ una gara da 3,2 milioni di euro con un bando regionale da 2,6 milioni di euro e 600 mila euro di fondi comunali. La palestra richiede un costo maggiore per l’omologazione alle misure anti-covid. Anche il vecchio palas di viale dei Partigiani sta procedendo, dopo la demolizione del tetto. Inoltre rispetto al bando delle periferie la prossima gara che partirà sarà quella del sottopasso dei Cappuccini, legata all’intervento del bike-hub». Belloni aggiunge anche che «a breve verrà avviata anche la gara per la scuola Dante Alighieri». La scuola di Soria verrà demolita e ricostruita nella parte relativa alla classe e altri spazi, eccetto per palestra e auditorium, già sottoposti a lavori di ristrutturazione. Le risorse sono già state individuate: 4,3 milioni di euro di finanziamento regionale, e 2,2 milioni coperti con l’accensione di un mutuo da parte del Comune, puntando eventualmente a recuperarne una parte con i fondi Gse.



