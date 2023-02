PESARO - Cavalcaferrovia, semaforo verde da Rfi: a inizio marzo via al cantiere. Più ore di lavori in notturna quando lo stato di avanzamento degli interventi arriverà in “zona binari”. Il piano di straordinaria manutenzione del cavalcaferrovia De Sabbata, in una posizione strategica dal punto di vista viario, è una delle opere che maggiormente ha raccolto in città lamentele da parte dei cittadini per la lentezza dei lavori. Ma ora la partenza del cantiere sembra essere davvero alle porte.

La conferma è arrivata dall’incontro di due giorni fa, al quale hanno partecipato Comune, la ditta appaltatrice Brandi Costruzioni (che si è aggiudicata l’opera tra le dieci ditte sorteggiate dopo le 183 manifestazioni di interesse arrivate), progettisti, funzionari e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Decidere il da farsi

«La riunione è servita per ragionare insieme sul cronoprogramma e sugli aspetti tecnici e operativi del cantiere - riferisce l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - Con Rfi c’è stata molta disponibilità, già avevano dato un parere in fase pre-autorizzativa che consentiva alla ditta di andare a lavorare sulle parte interferente con i binari in un periodo di 3-4 giorni a settimana fino ad un massimo di tre ore per notte. Nell’ultima riunione c’è stata l’ulteriore disponibilità da parte di Rfi a valutare la possibilità di avere una maggiore fascia oraria in corrispondenza di interventi di straordinaria manutenzione che sono in corso di programmazione sulla rete. Quindi, probabilmente quelle 3-4 ore potranno diventare anche sei in alcune giornate che poi andremo a definire con loro a seconda del cronoprogramma. L’impresa Brandi Costruzioni aprirà il cantiere nei primi giorni di marzo, sulla parte non interferente con Rfi - comunica Pozzi - Poi nei mesi successivi andremo a delineare l’intervento più delicato, nella parte che confligge con i binari. Il cantiere nel complesso avrà la durata di un anno. L’incontro con Rfi si è concluso con l’impegno reciproco di fare un sopralluogo per valutare insieme gli aspetti più complessi. Per quanto riguarda la viabilità, sul cavalcaferrovia resteranno per tutto il periodo di cantiere due corsie di percorrenza, una per senso di marcia, poi una volta concluso il quartiere si riapriranno le quattro corsie. Nella fase di cantiere andremo di volta in volta a valutare se sarà necessario, di chiudere in maniera temporanea alcuni passaggi nelle vie sottostanti il cavalcaferrovia. In maniera puntuale - conclude l’assessore - a seconda del tipo di intervento che servirà, per qualche giorno potrebbe essere necessario chiudere parte della viabilità, esattamente come era stato fatto nella prima parte del cantiere, che si è già conclusa».

Il finanziamento

Un’operazione da 3 milioni di euro, interamente finanziata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economie e Finanze attraverso il bando vinto dal Comune nel 2021. Il cantiere segue quello da 313 mila euro che il Comune ha concluso nel 2019 e che ha interessato la sostituzione del guardrail e la messa in sicurezza del cavalcaferrovia De Sabbata. Nel luglio 2019, l’»mministrazione aveva deciso di eseguire delle verifiche di staticità su diverse infrastrutture viarie presenti nel territorio comunale. Sul cavalcaferrovia in particolare, erano stati eseguiti dei lavori d’indagine sul ponte, stanziando 40mila euro. L’esito delle verifiche aveva indicato che il guardrail andava sostituito perché pericoloso in caso di sinistri. In passato, i restringimenti posizionati senza alcun lavoro per mesi. L’inizio del primo stralcio dell’opera aveva subito ritardi, dalla presenza della sottostante ferrovia e di conseguenza per le questioni burocratiche nei pareri con Rfi. E anche per qualche problema legato all’arrivo della ditta appaltatrice.

La lunga pausa

Poi l’intervento per la sistemazione e il ripristino dei guard rail sul versante che porta in via Solferino, lato ferrovia. E un’altra lunga pausa, collegata anche all’attesa da parte del Comune sugli esiti, poi risultati favorevoli, del bando ministeriale dedicato ai ponti al quale aveva partecipato. Nella scorsa estate, la giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori del cavalcaferrovia di via Montegrappa. E ancora la manifestazione di interesse, il sorteggio, l’appalto, la definizione di tutti gli aspetti tecnici con Rfi. E tra poche settimane il via ai lavori.