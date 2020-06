Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso alcune notti il casello di Pesaro

PESARO - Lavori in corso sull'autostrada A14: la prossima settimana il casello di Pesaro resterà chiuso diverse volte, alcune in entrata e altre in uscita.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Pesaro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, in uscita per chi proviene da Bologna;

-nelle due notti consecutive di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, in entrata verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Fano.

