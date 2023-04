PESARO - Dal maxi cantiere del lungomare, dove oltre una decina di alberghi sta cambiando look in vista dell’estate e della Capitale italiana della cultura 2024, si leva un nuovo appello rivolto alla Regione di cui si fa portavoce il presidente dell’ Apa Hotel Paolo Costantini.



«Noi investiamo nella qualità delle nostre strutture, facciamo sacrifici per il turismo della città - è il coro di proprietari e gestori -, le istituzioni non siano da meno e, in primo luogo, si riapra la graduatoria regionale per i contributi, stanziando nuovi fondi che favoriscano i progetti di restyling». Lavori in corso oppure ultimati al Cruiser, Clipper, Imperial, Bellevue, Delle Nazioni, Vittoria e Sporting, solo per citarne alcuni.

Ma l’input parte da lontano. Nel 2017 la Regione ha emanato un bando, avvalendosi delle risorse europeeor Fesr, poi finanziato di nuovo nel 2020, per agevolare la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli alberghi, oltre alla promozione dell’accessibilità e dei servizi. Su circa 300 progetti avanzati dagli hotel, ne sono stati finanziati 150, solo in provincia di Pesaro Urbino le richieste sono state circa 80.

«Si riparta da qui - esorta il presidente Costantini -, dai progetti ancora in graduatoria e dai nuovi stanziamenti per chi vuole investire nelle strutture ricettive. Un aiuto agli albergatori, ma soprattutto un forte incentivo per migliorare la qualità del turismo pesarese e marchigiano. Anche perché nel frattempo le altre Regioni non stanno a guardare. Nei giorni scorsi, per esempio, la Lombardia ha lanciato un bando da 30 milioni di euro per incentivare gli investimenti nella riqualificazione delle strutture alberghiere. Il nostro sistema turistico deve essere competitivo, anche grazie a un’efficace sinergia tra imprenditori e amministrazioni comunali e regionali».



E la scommessa questa volta è ancora più notevole in vista di Pesaro 2024: «Parliamo di una decina di alberghi su cinquanta nei quali sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico - sottolinea Costantini –. Non si tratta di semplici interventi di manutenzione. È sotto gli occhi di tutti la presenza di tanti cantieri nella zona più turistica della città. Questo per dire, anche alla luce dei numerosi solleciti arrivati dal Comune in preparazione della Capitale della cultura, che gli albergatori stanno facendo la loro parte perché credono nella città e nell’offerta turistica. È importante però che anche le istituzioni non siano da meno per sostenere gli investimenti e migliorare la qualità delle imprese turistiche pesaresi e marchigiane. L’appello è rivolto in particolare alla Regione affinché metta a disposizione le risorse per la riqualificazione».



Gli imprenditori scommettono nella qualità perché credono nelle potenzialità turistiche del territorio e chiedono alle istituzioni di sostenere i loro investimenti. Un appello che arriva dopo le festività pasquali che hanno fatto registrare un incremento del 20% di turisti rispetto al 2022, con incoraggianti proiezioni per l’estate ormai alle porte e con la stagione balneare che si apre ufficialmente il 29 aprile e fino al 17 settembre.